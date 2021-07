Calhanoglu e il paragone con Luis Alberto: “Siamo simili, di Inzaghi mi piace…”

Il nuovo giocatore nerazzurro parla del feeling con Simone Inzaghi e fa chiarezza sul suo ruolo

Da trequartista a mezzala. Cambierà il ruolo di Hakan Calhanoglu rispetto alla passata stagione al Milan. Il nuovo allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è pronto a schierarlo nei tre di centrocampo, sul lato sinistro in particolare. Lo stesso Calha gradisce e parla così della nuova collocazione tattica a DAZN: “Mi piace quel sistema di gioco (3-5-2, ndr). In questo ruolo con Inzaghi ha giocato Luis Alberto, siamo simili in qualcosa. Del mister mi piace l'attenzione, come mi parla, come ci sentiamo. Spero che in questo campionato ci divertiremo. Senza sacrificio e sofferenza non ti regalano la maglia. Devo ascoltare quello che vuole il mister, c'è ancora un po’ di tempo e poi vedremo".