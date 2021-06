Pedullà: “Calhanoglu-Milan, storia ancora più pesante rispetto a Donnarumma perché…”

Un po' a sorpresa l'Inter ha piazzato il colpo Hakan Calhanoglu. Il giornalista commenta così il mancato rinnovo col Milan

Un po' a sorpresa l'Inter ha piazzato il colpo Hakan Calhanoglu . Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà applaude i nerazzurri per aver portato in porto l'operazione: "Calhanoglu dal Milan all’Inter era nell’aria da 72 ore, almeno come proposta (disperata) del suo agente Gordon Stipic. C’era un varco, è diventato un portone. E il portone si è spalancato. Se vogliamo, questa è una storia ancora più pesante rispetto alla vicenda Donnarumma".

"Semplicemente perché qui ballava un milione o poco più, il Milan aveva offerto 4 più bonus, l’Inter andrà verso i 5 a stagione più 1 milione di bonus. In fondo, se ci fosse stata la volontà vera di Calhanoglu di restare, l’accordo sarebbe stato rapidissimo. Non c’era. Per Simone Inzaghi si tratta di un buon innesto. L’Inter è andata su un parametro zero e si è tolta il pensiero".