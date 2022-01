Inter-Milan, Calhanoglu decisivo all’andata: Pioli pensa a una contromossa. Inzaghi…

Il derby si avvicina e i due allenatori iniziano a preparare mosse e contromosse per ottenere i tre punti

Inzaghi e il suo staff studiano il Milan e un giocatore in particolare, Rafael Leao . Il portoghese è uno di quei da tenere d'occhio perché la sua velocità e il suo dribbling possono spaccare in due una partita. Ma "il credo calcistico resta lo stesso, l’idea di fondo non cambia ma ovviamente si modella a seconda delle caratteristiche di chi si ha davanti. L’obiettivo è dare ai propri giocatori i migliori strumenti possibili prima di scendere in campo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Dall'altro lato Pioli dovrà trovare il modo di limitare Calhanoglu che all'andata fu uno dei migliori per l'Inter: "Vale anche, in qualche modo, per Calhanoglu. Il turco nella gara d’andata fu decisivo, per mole di gioco. È logico pensare che Pioli possa prevedere una contromossa, magari un’attenzione particolare per il numero 20 nerazzurro. E allora qui si lavora... immaginando vie alternative in campo, magari allargando il raggio d’azione del turco. Insomma: strategie da derby, da mettere in pratica sul campo da oggi pomeriggio".