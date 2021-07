Inter, la prima giornata di Calhanoglu: “Grande entusiasmo, lavora per accorciare i tempi”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la prima giornata sui campi di Appiano Gentile di Hakan Calhanoglu

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la prima giornata sui campi di Appiano Gentile di Hakan Calhanoglu . Colazione e pranzo con i compagni, nel mezzo lavoro individuale per provare a rimettersi in pari con il resto del gruppo:

"Intanto ha dato segnali di grande entusiasmo: è arrivato ad Appiano Gentile intorno alle 8.30 per fare colazione con i compagni e poi con un preparatore ha svolto lavoro differenziato in palestra. Ha pranzato col gruppo e poi si è rimesso al lavoro nel pomeriggio, intorno alle 17.30. Esercitazioni con e senza palla, per cominciare a mettere benzina nella gambe e accorciare i tempi di inserimento nel gruppo", si legge.