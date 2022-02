Calhanoglu a Prime: “Non sento la pressione. Liverpool forte, dobbiamo fare di più”

In esclusiva ad Amazon Prime Video, Hakan Calhanoglu ha parlato così in vista di Inter-Liverpool di questa sera

In esclusiva ad Amazon Prime Video, Hakan Calhanoglu ha parlato così in vista di Inter-Liverpool, in programma questa sera alle 21 a San Siro per gli ottavi di finale di Champions League: “Mi sento molto bene, sicuramente sarà una partita molto importante per me e per tutta l’Inter. Il livello sarà alto, il Liverpool è forte, conosco Klopp dalla Bundesliga. Sono pronto e mi sento molto bene fisicamente. Non sento la pressione, sono tranquillo e concentrato su ciò che devo fare in campo, ovvero il massimo. Il nostro calcio mi piace, come ci muoviamo, capacità e qualità, ma col Liverpool dobbiamo fare ancora di più. Il resto poi arriva. Se non faccio gol o assist devo dare il massimo per la squadra, senza sacrificio non si è in campo, io voglio sempre dimostrare la mia importanza. Arriva prima la squadra di me”.