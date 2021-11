CdS – Calhanogu, provocazione scottante agli ex tifosi: c’è una doppia rivalità

Il Corriere dello Sport torna sulla prestazione del grande ex del derby finito in parità ieri sera: Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu si prende la scena a San Siro e segna di fronte ai suoi ex tifosi. Con esultanza a dir poco provocatoria. Una prestazione da incorniciare per il turco, migliore in campo nell’Inter di Simone Inzaghi ieri. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport oggi sulla sua prova:

“È arrivato a parametro zero, uno dei migliori della storia secondo la borsa del mercato, perché al momento del passaggio era valutato 35 milioni. È arrivato a parametro zero ma non con la passione a zero. Anzi. Hakan Calhanoglu lo dimostra nel derby 229, conquistando un rigore e trasformandolo proprio davanti alla Curva Sud, quella rossonera, quella che pochi mesi era sua, quella a cui dedica una provocazione scottante: fischiatemi che non vi sento. C’è una doppia rivalità nel derby, oltre a quella canonica tra Milan e Inter, qui c’è quella tra Calahnoglu e i sostenitori rossoneri. Il derby si incendia attorno all’ex di turno, attorno a chi stava di là e ora è passato di qua, a chi si è fatto traghettare da una sponda all’altra. Traditore? Se è vero che chi di parametro zero colpisce di parametro zero perisce, insomma si prende e si perde, in questo caso Calha è passato dal Milan all’Inter e la scottatura è recente, si sente ancora”, si legge.