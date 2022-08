Calhanoglu: “Serviva una reazione. Derby? Milan forte, ma lo siamo anche noi”

Ai microfoni di Inter TV si è presentato anche Hakan Calhanoglu: "50 presenze con l'Inter? Sono contento, spero di farne il più possibile. La Cremonese ci è stata sempre addosso, non era facile giocare contro di loro, hanno fisicità, ma abbiamo fatto il massimo. Dopo la Lazio abbiamo fatto vedere una grande reazione, abbiamo meritato questa vittoria e fatto dei grandissimi gol. La Cremonese ha giocato uomo su uomo, non era facile, ma abbiamo fatto sempre dei movimenti diversi in campo, abbiamo trovato spazi e lì abbiamo trovato i gol. Era importante avere coraggio, serviva una reazione dopo la Lazio. Il derby? Siamo carichi, ci aspettiamo una gara difficile, il Milan è una grande squadra, sono forti e lo sappiamo, ma anche noi siamo forti. Ci vorrà pazienza".