Corsport – Inter, nessun dubbio: domani col Porto sarà Calhanoglu il regista

Ma attenzione a dare per certificato il ribaltone sulla poltrona da direttore di orchestra. Brozovic, insomma, è ancora “vivo”

"Regia, il sorpasso è tratto? All’apparenza potrebbe essere così. E con ogni probabilità sarà Calhanoglu a piazzarsi davanti alla difesa domani sera contro il Porto". Ha pochi dubbi il Corriere dello Sport sul ballottaggio per il ruolo di regista tra Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic, con il primo che sembra essere in netto vantaggio.

Scrive infatti il quotidiano: "Ma attenzione a dare per certificato il ribaltone sulla poltrona da direttore di orchestra. Brozovic, insomma, è ancora “vivo”. Deve, però, recuperare la condizione, dopo l’ultimo infortunio, che non è stato il primo della stagione. Insomma, in questo momento, da vertice basso, il centrocampista turco dà maggiori garanzie".