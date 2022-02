Retroscena Calhanoglu: “Quante chiamate, Inzaghi lo ha convinto con queste parole”

Un interessante retroscena di mercato che riguarda Hakan Calhanoglu, grande ex del derby di Milano: così lo ha convinto Inzaghi

Un interessante retroscena di mercato che riguarda Hakan Calhanoglu, grande ex del derby di Milano. Così grandhotelcalciomercato.com, sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è tornato sulla trattativa estiva tra i dirigenti nerazzurri e Calha stesso: “A inizio mercato, nei piani di Marotta e Ausilio, il nome del turco non compariva. E nemmeno in quelli di Inzaghi. Poi è successo quello che tutti sappiamo a Eriksen, e allora gli scenari sono cambiati del tutto. […] “Hakan, ti faccio giocare come Luis Alberto. E poi mi serve chi mi batte le punizioni. Vieni da noi”, il succo delle chiamate di Inzaghi. Chiamate al plurale, sì, perché sono state tantissime per convincerlo. […] In sette giorni, i contatti con l’Inter hanno portato al cambio maglia: 3 anni a 5 milioni più uno di bonus”, si legge.