Redazione1908 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 11:18)

Hakan Calhanoglu torna oggi a Milano dopo un'estate passata sulle prime pagine della stampa turca. Il centrocampista dovrà riconquistare l'Inter e anche un posto da titolare, alla luce delle possibili novità tattiche.

"Lì in mezzo, poi, nel cuore della manovra, Calha è ora atteso da una nuova sfida: rimettersi alla guida dell’Inter in un centrocampo che sta cambiando nella fisionomia — Chivu ragiona sul 3-4-2-1, Hakan passerà dallo status di fulcro centrale nella linea a 5 a quello di partner “alla pari” in una coppia — e negli uomini.

Da Sucic a un Frattesi mai così centrale, dal pilastro Barella a Mkhitaryan e Zielinski, il reparto è la terra dell’abbondanza. E le gerarchie di Chivu si annunciano molto più flessibili di quelle del suo predecessore", segnala la Gazzetta dello Sport.

Le parole del suo agente Gordon Stipic — "Hakan il prossimo anno giocherà ancora con l’Inter. Non c’è stato alcun contatto con il Fenerbahçe né con il Galatasaray. Non abbiamo parlato con nessuna squadra della Turchia. Le voci sono infondate. Hakan è felice all’Inter e guarda con serenità alla prossima stagione. Ci sono tante notizie in giro.

È normale che succeda, ma in questi processi serve una comunicazione più chiara tra chi prende le decisioni. Nel suo DNA c’è un’identità turca molto forte. Da piccoli tutti sogniamo di giocare per la squadra che amiamo.

Non nego che da bambino simpatizzasse per il Galatasaray ma oggi non c’è alcuna offerta concreta. Secondo le informazioni in mio possesso, il Galatasaray ha altri piani. Inter? Dopo le vacanze ci saranno dei colloqui ma affrontiamo tutto con professionalità. Hakan è felice a Milano"