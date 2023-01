Calhanoglu a rischio per la Supercoppa. “In caso di forfait anche di Brozovic…”

Non arrivano buone notizie per l'Inter e Inzaghi dall'infermeria in vista dei prossimi impegni. Ieri sono arrivati i comunicati ufficiali sulle condizioni di Handanovic - salterà anche la Supercoppa - e Lukaku. Il belga oggi svolgerà del lavoro personalizzato con la speranza di tornare in gruppo entro venerdì ed esserci sabato contro il Verona. "Infine Barella e Calhanoglu: l'affaticamento all'adduttore del cagliaritano non sembra grave e al massimo non verrà rischiato neanche col Verona per esserci col Milan; mentre il guaio allo ileopsoas (anca) del turco agita molto Inzaghi. C'è il timore che si tratti di uno stiramento e così Calhanoglusalterebbe la Supercoppa, con un Brozovic che, ad oggi, non si è ancora allenato in gruppo anche se viene segnalato in miglioramento con possibile convocazione per il Verona. In caso di doppio forfait, la regia toccherà a Asllani o al limite a Mkhitaryan", spiega Tuttosport.