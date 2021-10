Inter, Nazionali europei tornati. Calhanoglu arriva domani ad Appiano

Il giocatore della Nazionale turca ha giocato contro la Lettonia e non è riuscito a raggiungere oggi la Pinetina

Ad Appiano Gentile sono rientrati i Nazionali europei che fino ad ieri hanno giocato per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Brozovic, Perisic, Skriniar, De Vrij e Dumfries si sono allenati alla Pinetina, una seduta leggera per loro che parteciperanno all'allenamento con i compagni che Inzaghi ha fissato per domani pomeriggio.