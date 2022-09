GdS – Inter, Calhanoglu con la Roma ci sarà. Tra lui e Mkhitaryan dal 1’…

Ieri il centrocampista turco è tornato in gruppo in casa Inter: cosa filtra sul suo impiego in vista della Roma

“Il momento è delicato ma non è proprio tutto nero. In questi giorni di lavoro per pochi, Simone Inzaghi ha potuto vedere personalmente i progressi di Hakan Calhanoglu, tornato ad allenarsi in gruppo dopo la distrazione muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Udine. Calha si è goduto il riposo e pure la Fashion Week, e ha migliorato la condizione fisica; sta bene ed è pronto a riprendersi il posto da mezzala sinistra dal primo minuto, magari programmando una staffetta con l’ex romanista Mkhitaryan, anche in ottica Champions. Il rientro del turco non è l’unica buona notizia ricevuta ieri da Inzaghi. Nella notte sono rientrati anche gli argentini Lautaro e Correa grazie a un volo privato: i due hanno dormito in Italia e potranno allenarsi già oggi col resto della squadra”, si legge sulla rosea.