Pagelle Salernitana-Inter, TS: “Calhanoglu il migliore, Brozovic califfo. E Inzaghi…”

Voti altissimi per l'Inter dopo la vittoria di Salerno che ha confermato il primato per i nerazzurri e l'ottimo momento di forma

Voti altissimi per l'Inter dopo la vittoria di Salerno che ha confermato il primato per i nerazzurri. Per Tuttosport, il migliore in campo è Calhanoglu (voto 8): "Da buon cecchino, mette sulla testa di Perisic il pallone che sghiaccia la partita. Usa molto il fioretto e gli riesce tutto, come prova l’assist a Sanchez sull’azione del terzo gol, la più bella della partita. Quando esce dal campo Brozovic, chiude da play e alla fine recupera pure sedici palloni". 7,5 per Dumfries e Brozovic, quest'ultimo definito Califfo del centrocampo. E non mancano i complimenti ad Inzaghi (voto 8): "I 32 punti di distacco nel confronto con la Salernitana si sentono e si vedono tutti, però l’Inter - oltre a stravincere - dà spettacolo, confezionando un’azione pericolosa dopo l’altra: da tempo non si vedeva tanta qualità tutta insieme alle latitudini nerazzurre".