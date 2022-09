Calhanoglu, stop di 15-20 giorni. Salta la Turchia: rientro con la Roma o col Barça

"Durante l’allenamento Hakan Calhanoglu ha sentito “tirare” mentre calciava e si è saggiamente fermato. Le condizioni del turco verranno rivalutate la prossima settimana, probabilmente con nuovi esami a Rozzano: Se il decorso dovesse andare bene, Calha potrebbe tornare arruolabile dopo 15-20 giorni di adeguate terapie. Tra l’altro, la sosta per le nazionali cade a pennello per farlo recuperare e ridurre il numero di partite lasciate per strada. Hakan non andrà in Turchia e ha l’obiettivo di rivedere San Siro, se non contro la Roma l’1 ottobre, contro il Barça il 4", riporta La Gazzetta dello Sport.