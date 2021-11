Calhanoglu: “Vogliamo stare lassù. Scelta giusta di venire all’Inter, sui rigori…”

Dopo la vittoria per 3-2, ai microfoni di Sky Sport ha parlato uno dei protagonisti della partita di San Siro

L'Inter si aggiudica l'importante gara con il Napoli e accorcia in classifica sui partenopei e sul Milan. Dopo la vittoria per 3-2, ai microfoni di Sky Sport ha parlato uno dei protagonisti della partita di San Siro, Calhanoglu :

"Abbiamo giocato sempre bene, abbiamo pareggiato tante volte, oggi finalmente abbiamo vinto. Noi vogliamo stare lassù, siamo l'Inter. Vogliamo continuare così. Il campionato è fatto da tante squadre, lavoriamo tutti i giorni bene col nostro mister, gli altri non ci interessano. Calo? Giocare dopo la Nazionale non è facile, partite di grande intensità. Ma non abbiamo mai mollato. Rigore? Siamo noi i rigoristi: io Lautaro e Ivan, chi se la sente calcia. Ho fatto gol col Milan e oggi, non conta chi calcia, l'importante è vincere. Scelta perfetta di venire all'Inter, sono contento di essere in questa grande squadra con questi grandi compagni. Questa squadra ha grande carattere e mi piace molto".