Calhanoglu: “Derby sempre tosti per me, ma basta fuoco: sono felice della finale”

Non so se voi ricordate, due mesi fa ho parlato di un sogno da seguire. Ora siamo in finale a casa mia, è un sogno essere lì. Complimenti allo staff, ai miei compagni e ai tifosi dico grazie. Ma complimenti anche al Milan che ha fatto un bel lavoro. È stata una gara difficile. Oggi valeva tanto per noi, per i nostri tifosi, dopo anni in cui si è ripetuto questo derby, sono molto felice.

I derby sono sempre pesanti, purtroppo per me ancora di più. Per quello che è successo l'anno scorso. Ma è passato, non voglio parlare di questo e alimentare il fuoco. Ho un bel rapporto con i miei ex compagni, ma anche con Riki Massara e Maldini c'è rispetto. Questo è importante. Noi avevamo bisogno di questa vittoria per il nostro cammino. In Champions abbiamo fatto grandi partite e abbiamo sempre dimostrato ma nel derby non si sa mai perché è pesante per la storia, tutto quello che si porta dietro. Oggi sono rilassato e contento, domani vedremo chi sarà il nostro avversario ma sono contento di essere in finale.