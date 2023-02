GdS – Onana si diverte, magistrale Calhanoglu: Otavio se lo sognerà. Conferma Inzaghi

Onana 8 - Personalità da vendere e tripla parata da qualificazione. Inizia fermando due volte Grujic. Poi comincia a dipingere un quadro nel secondo tempo: prima blocca Taremi, intervento non banale perché in controtempo. Più avanti completa l'opera d'arte: tripla parata, due volte su Zaidu e la terza ancora su Taremi. C'è la sua firma su questo clean sheet e sulla possibilità di andare in Portogallo con la qualificazione a portata di mano. Si esalta esaltando il pubblico: è una maschera che si diverte, in serate così. Personalità da vendere.