Inter, Calhanoglu strappa parecchi applausi: “E’ letale negli ultimi metri”

Uno dei protagonisti indiscussi dell'amichevole di ieri tra Inter e Crotone è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista ha infatti messo in campo un'ottima prestazione, esaltata anche dall'edizione odierna de Il Giorno: "Hakan Calhanoglu ha finora offerto un saggio del repertorio. Contro il Crotone appena retrocesso in Serie B e pescato in extremis come avversario in sostituzione delle rivali mancate in Florida Cup, il turco ha sfoderato un gol e tre assist, di cui uno da fermo e due su azione. Non sono ancora giocate da festeggiare, nessuno tra i marcatori dell'incontro (finito 6-0) ha esultato per le realizzazioni. Al massimo applausi e il nuovo numero 20 interista ne ha strappati parecchi. Calcia con ambo i piedi, va a cercarsi il pallone tra le linee e negli ultimi metri è letale sia nel passaggio che nel tiro".