CM – Inter, Calhanoglu e quella tendenza che preoccupa: ora il salto di qualità

Il centrocampista turco continua a offrire un rendimento altalenante tra Inter e Turchia: serve il salto di qualità

L’Inter ha già ammirato sprazzi del vero Hakan Calhanoglu all’esordio con il Genoa, ora si aspetta maggiore continuità. La stessa che anche la nazionale turca chiede al trequartista ex Milan, come sottolineato da Calciomercato.com dopo il ko per 6-1 contro l’Olanda. “Calhanoglu è stato l'ultimo ad arrendersi anche questa sera contro gli Oranje, ma da capitano e da stella di questa Turchia, all'Europeo prima e contro l'Olanda oggi, ha dimostrato una tendenza a sparire dal fulcro del gioco, una difficoltà ad emergere, già conosciuta al Milan quando l'avversario saliva di livello. È questo l'ultimo passo che il centrocampista dovrà compiere con la maglia nerazzurra: trasformarsi da talento importante a protagonista. Non è più tempo di nascondersi perché, a differenza della Turchia, in nerazzurro ci sono altri compagni che scalpitano per prendere il suo posto”.