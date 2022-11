Calhanoglu: “Queste amichevoli ci hanno fatto bene. Il mio gol…”

Dopo la vittoria in amichevole contro la Repubblica Ceca Calhanoglu, tra i protagonisti di serata, ha parlato ai media turchi. «Prima di tutto grazie ai nostri sostenitori, non ci hanno lasciato soli, l'atmosfera era molto bella. Volevamo ripetere la prestazione dell'ultima partita. Ovviamente, abbiamo avuto alcune difficoltà, ma alla fine abbiamo vinto. Abbiamo lottato bene, ho ringraziato i miei compagni per la loro prestazione. Queste amichevoli ci hanno fatto bene. Abbiamo giocato con entusiasmo. Ora ci prepareremo per le partite di qualificazione di marzo. Il gol? Ho visto il portiere in uscita e l'ho superato sulla sinistra. Pensava che avrei colpito l'angolo più lontano. Ho colpito forte verso l'angolo più vicino», ha sottolineato.