La Turchia pareggia 1-1 con l’Armenia: 90′ e fascia da capitano per Calhanoglu

Al momento, la Turchia è ancora prima in classifica nel girone di qualificazione con 10 punti in 5 partite giocate

Pareggio a sorpresa per la Turchia di Hakan Calhanoglu, che non è andata oltre l'1-1 in casa contro l'Armenia nel match di qualificazione ad Euro 2024: al gol di Dashyan al 4' del secondo tempo per gli armeni, ha risposto Bertug Yildirim a due minuti dalla fine.

Calhanoglu, capitano, è rimasto in campo per tutta la partita. Al momento, la Turchia è ancora prima in classifica nel girone di qualificazione con 10 punti ma in 5 partite, con Croazia e Armenia che condividono la seconda posizione a 7 punti ma rispettivamente con due partite e una partita in meno rispetto ai turchi. Proprio tra quattro giorni ci sarà l'incrocio tra Croazia e Turchia.