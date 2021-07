Calhanoglu spesso sottovalutato: i numeri dicono che può cambiare volto all’Inter

La Gazzetta dello Sport torna sul potenziale del turco arrivato per sostituire Eriksen nella mediana nerazzurra

Hakan Calhanoglu ha strappato applausi in questo precampionato. Il turco, arrivato per sostituire Eriksen, ha dimostrato di potersi ritagliare un ruolo da protagonista nel 3-5-2 nerazzurro. "Inzaghi si aspetta tantissimo da Calhanoglu ed è felice del suo impatto in questa prima fase di preparazione. Mercoledì contro il Crotone ha dimostrato di essere già piuttosto ispirato, con un gol e tre assist", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

A proposito del suo score: "L’impatto di Hakan sulla Serie A è stato spesso sottovalutato. Lo scorso anno è stato il giocatore che ha creato più occasioni da rete nei primi 5 campionati europei: 98, 3 più di Bruno Fernandes, 4 più di Depay e 18 in più di Luis Alberto, la luce offensiva della Lazio di Inzaghi. E da quando è arrivato in Italia - stagione 2017-18 - solo in tre hanno creato più occasioni di lui (323): Luis Alberto (350), Papu Gomez (328) e De Paul (324). Insomma, Calha sa cambiare il volto offensivo di una squadra e sa come sbloccare le gare più complicate".