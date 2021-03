Max Callegari boccia Icardi: “Mi duole dirlo ma con lui il Psg ha giocato…”

Mauro Icardi si è procurato un rigore nella partita di CL giocata contro il Barca, ma la sua prestazione non ha entusiasmato. Ecco l'analisi di Callegari.

"Il PSG ha sofferto troppo per il vantaggio che aveva. Mi duole dirlo, perché ho sempre pensato che Icardi potesse integrarsi benissimo in quella squadra: con (senza di) lui il Paris ha giocato praticamente in 10 per 90’. Per sua fortuna Mbappè ha fatto per due...", ha dichiarato Massimo Callegari nella sua riflessione e analisi del match giocato ieri in Champions League.