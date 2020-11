Callegari commenta le scelte di Conte con una citazione di Allegri: “Oggi ha avuto…”

“No more Pazza Inter”. Con questa citazione Massimo Callegari ha commentato la prestazione e la rimonta dell’Inter contro il Torino. Il giornalista sportivo è poi passato alla seconda citazione: “Se ho fatto i cambi giusti, vuol dire che ho sbagliato la formazione” (cit. 2, Allegri). Battute a parte, tra viaggi e partite in nazionale e il Real alle porte, tutte le scelte sono delicate/rischiose. E oggi Conte ha avuto la lucidità di rimediare in corsa”. L’Inter ha vinto 4-2, rimontando l’iniziale svantaggio.