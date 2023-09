Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, Massimo Callegari , telecronista, ha parlato così di Real Sociedad-Inter:

"Sinceramente non sono sorpreso delle difficoltà dell'Inter perché la Real Sociedad è una squadra forte ma le partite da 80 minuti non sono ancora esistite, vanno giocate per 90 minuti"