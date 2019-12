Callegari: “Vidal grande acquisto per l’Inter. Ma il Barça fa un errore se lo cede”

Il Barcellona ha vinto due a zero contro l’Aleves e ha segnato Arturo Vidal. Il giocatore, come è noto, è un obiettivo per l’Inter, ma il Barça lo farebbe partire solo con un’offerta importante. Di lui ha parlato Massimo Callegari, giornalista di Mediaset e Dazn, che ha sottolineato: «Altra ottima prestazione di Vidal, gran gol del 2-0 e già a quota 5, +2 rispetto all’intero campionato scorso. Per l’Inter sarebbe un grande acquisto ma è tornato al gol e il Barcellona non ha altri centrocampisti con le sue caratteristiche: cederlo sarebbe un errore».