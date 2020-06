Calori: “Scudetto? Occhio all’Inter. Tonali è nato ‘vecchio’, il suo ruolo non è…”

Alessandro Calori, ex calciatore e ora allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “La Lazio stava facendo un percorso molto importante. Ha visto da vicino l’obiettivo, ma la Juve è più forte. I biancocelesti se la stanno giocando, dovranno dare continuità alle cose straordinarie fatte. Però la Juve dovrebbe fallire qualche occasione, non è facile. Ma occhio all’Inter: ha una partita da recuperare“.

L’ex difensore ha parlato di Udinese e Brescia – tra le altre – ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista delle ‘Rondinelle‘ e della Nazionale: “È un ragazzo di grande prospettiva, ma non sarà un regista alla Pirlo. Non è il suo ruolo definitivo. Ha grande personalità, un bel tiro e temperamento oltre ad una buona tecnica. È un 2000, potrebbe giocare in qualsiasi big. È nato vecchio, sa stare in campo, è bello da vedere. Chi lo prende deve puntarci. Potrebbe stare in tutte le grandi squadre. Mi auguro che rimanga in Italia. In una big c’è tanta concorrenza. Disputare una stagione in una squadra di fascia medio alta potrebbe aiutarlo a crescere”.