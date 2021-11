Calvarese: “Smettere di arbitrare scelta sofferta. Episodio Dumfries? In Italia…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato così di arbitri

"Lasciare è stata un scelta sofferta, dopo 30 anni è sempre così, quando lasci una cosa che ti piace fare. E' stata dura, ma è stata una scelta fatta con il cuore e con la famiglia. Ho un'azienda di famiglia e la sto portando avanti. Rigore per l'Italia? Per me è rigore ma il dubbio è se è da VAR o meno. Io in diretta avrei dato rigore, non vedo il tocco basso ma il piede che carica per dare una spinta dietro la schiena. Capisco che un rigore con uno sgambetto è oggettivo, lì invece c'è una spinta. Il VAR ha confuso gli arbitri? Dopo 4 anni, sulla tecnologia per fuorigioco e Goal Line Technolgy non ci sono errori. Su situazioni soggettive, cambia tutto ed è qui che si crea un problema. In Italia, il campionato è splendido e difficilissimo ma un episodio in un big-match fa da punto di riferimento, non faccio nomi (si riferisce a Inter-Juventus, ndr) e diventa un paletto per le partite successive".