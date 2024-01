Calvarese: “Rapuano sbaglia il metro di giudizio. Barella? Non era fallo”

"Nel secondo rientra in campo con un metro totalmente sbagliato. Prima ammonisce Barella che protesta per un fallo che in effetti non c’era. Poco dopo sanziona Simeone con un giallo eccessivo, considerando come sulla ripartenza, la difesa del Napoli fosse del tutto schierata. Sostenibile invece il secondo giallo per un pestone a Calhanoglu. Ma non convince neanche la modalità della sanzione: Rapuano arriva in ritardo (e forse su consiglio di Di Bello?)".