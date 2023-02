Calvo: “Pogba? Smentisco le voci. Frasi pm? Juve dà e pretende rispetto”

Francesco Calvo, nuovo Chief Football Officer della Juventus, ha parlato così a DAZN di Paul Pogba e non soltanto

Francesco Calvo , nuovo Chief Football Officer della Juventus, ha parlato così a DAZN di Paul Pogba e non soltanto:

OBIETTIVI - "Stiamo vivendo una situazione particolare. Giovedì ci siamo qualificato in semifinale di Coppa Italia e siamo soddisfatti. In campionato viviamo di partita in partita: la partita più importante è sempre la prossima".