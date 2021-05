Mercato, Camavinga vuole il Psg: il Rennes chiede una cifra monstre

Il giovane centrocampista vorrebbe vestire la maglia del Psg, ma la richiesta del Rennes rende complicata la trattativa

Eduardo Camavinga non ha nessuna intenzione di rinnovare con il Rennes. Secondo quanto riporta RMC Sport, il centrocampista vorrebbe rimanere in Francia per continuare il suo percorso di crescita e vorrebbe farlo nel Paris Saint-Germain.

Il presidente Nasser Al Khelaifi ha anche contattato il presidente del Rennes, François Pinault, per informarlo ufficialmente dell'interesse del club parigino. Al momento non è stata formulata nessuna offerta, ma è nota la cifra richiesta dal Rennes per il giovane giocatore: 100 milioni di euro. Cifra non trattabile, Pinault non vuoke fare sconti. né al Psg, né agli altri club interessati.