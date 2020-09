Benevento-Inter, almeno 4 cambi per Conte rispetto alla Fiorentina: difesa stravolta. E Vidal…

“A Benevento ci sarà un’Inter alla cilena?”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla possibilità che Sanchez e Vidal siano titolari a Benevento. L’attaccante è dato per favorito su Lautaro Martinez per fare coppia con Lukaku mentre il centrocampista è in ballottaggio con Barella, che ha preso una botta al piede contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano, saranno parecchi i cambi nella formazione: in difesa tornano de Vrij e Skriniar mentre il terzo di difesa dovrebbe essere Kolarov, mentre D’Ambrosio e Bastoni potrebbero partire dall’inizio contro la Lazio domenica. Sulla trequarti, invece, è favorito Sensi al posto di Eriksen, visto l’ottimo impatto avuto dall’ex Sassuolo sabato scorso a differenza del danese.