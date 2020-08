Cinque sostituzioni nel 2020-21? La Premier dice no: si torna a tre cambi per partita

La Premier League tornerà a un massimo di tre sostituzioni nelle partite della prossima stagione, con i club della massima divisione inglese che hanno deciso di non consentire i due cambi in più.

I club in precedenza avevano appoggiato l’uso delle cinque sostituzioni per gestire il programma congestionato dopo la fine del lockdown per la pandemia. Nonostante l’International Board consenta l’uso temporaneo di cinque sostituzioni anche nella prossima stagione, il campionato inglese non le adotterà. La nuova stagione della Premier League dovrebbe iniziare il 12 settembre.