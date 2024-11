L'esterno della Juventus ha parlato in conferenza stampa in vista della partita della Nazionale contro il Belgio

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita della Nazionale contro il Belgio: "La cerimonia di commemorazione per le vittime dell'Heysel? Un momento molto toccante. Non eravamo nati, ma la storia e la tragedia la conosciamo. Cercheremo di onorarla facendo il nostro mestiere e vincendo".