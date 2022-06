Cambiaso, l’ex allenatore: “Spero vada all’Inter o alla Juve, così può…”

Le parole dell'ex tecnico dell'esterno: "Il suo bene sarebbe quello di finire in una delle due squadre, in questo modo può migliorare"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Fabio Fossati, ex allenatore di Andrea Cambiaso, obiettivo di Inter e Juventus, ha parlato così di un possibile approdo del ragazzo in uno dei due club: "Entrambe rappresentano il top del calcio europeo. Il suo bene sarebbe quello di finire in una delle due squadre, in questo modo può migliorare e crescere in maniera ancor più esponenziale. La sua duttilità, a tal proposito, è un grande pregio", le sue parole.