Cambiaso, non c’è solo l’Inter. L’esterno è il primo obiettivo del Bologna

"L’obiettivo primario del Bologna è Andrea Cambiaso, laterale classe 2000 in forza al Genoa valutato sui 7-8 milioni (ingaggio sui 160 mila euro nel 2022). Su di lui ha però posato gli occhi l’Inter e quindi molto dipenderà dalle mosse dei nerazzurri sul nazionale under 21. Il Bologna sta alla finestra e in questo caso sarebbe disposto anche a valutare l’opzione del prestito che, con il nuovo corso Sartori, non è più da escludere come in precedenza", si legge su La Gazzetta dello Sport