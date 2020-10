Cambiasso: “Bastoni e De Vrij, mentalità da grandi. Ora il Real, c’è una cosa non positiva per l’Inter”

L’Inter non trova ancora la prima vittoria europea. In casa dello Shakthar la squadra di Conte non va oltre lo 0-0. Della gara giocata dai nerazzurri ha parlato Esteban Cambiasso:

“Bisogna considerare anche il dispendio mentale delle partite. Il Real arrivava dal Clasico vinto, la cosa non tanto positiva per l’Inter è che il Real poi si sveglia. Bastoni e De Vrij, mentalità da grandi. Messaggio positivo di andare da Bastoni che vuole vincere a Madrid. De Vrij è il sinonimo della serietà, sereno. Sono due giocatori che se stanno bene fanno la differenza”.