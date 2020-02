Inter, sorpresa Cambiasso ad Appiano. Foto e sorrisi con Conte e Zanetti. Lui li ringrazia

Passato e presente dell’Inter che si intrecciano in un unico ricordo di gloria. Ad Appiano Gentile quest’oggi una graditissima visita per Antonio Conte e tutto l’ambiente nerazzurro. Alla Pinetina, infatti, si è presentato Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell’Inter e grande eroe del Triplete del 2010. Ad accoglierlo, oltre al tecnico interista, anche il vicepresidente della società, Javier Zanetti, suo compagno di mille battaglie. Il sincero ringraziamento a entrambi Cambiasso lo ha diffuso sui social:

“Grazie mille Antonio Conte e @javierzanetti per l’invito alla casa dell’@Inter“.