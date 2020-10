Cambiasso: “Inter, Hakimi è il grande cambiamento. Sanchez e non Lautaro? Il motivo…”

Esteban Cambiasso, tra gli opinionisti di Skysport in questa serata di Champions League, ha detto la sua sull’Inter prima della gara contro il Borussia M’gladbach. Queste le parole dell’ex nerazzurro: «Mi aspetto che interpreti l’importanza della partita. Se si parla di gruppo della morte, questa è una partita che in casa dovresti vincere per partire subito bene. Hakimi è il grande cambiamento dell’Inter di quest’anno. Non a centrocampo o nel movimento in cui si perde un riferimento chiaro. Hakimi fa la fascia in maniera incredibile. Mi dispiace non ci sia il marocchino, ma a livello calcistico può dare tanto all’Inter, speriamo non si senta tanto la sua mancanza».

SANCHEZ-LAUTARO – «La scelta di Sanchez credo sia dovuta ad una questione fisica. Lautaro Martinez ha giocato a La Paz con la stessa generosità di sempre. Ha spezzato le due partite e ha deciso di gestire i minutaggi dell’argentino e di Sanchez. Nell’attaccante argentino è questo più che un discorso tattico, lo ha fatto per farlo riposare», ha spiegato Cuchu.

VIDAL – «Credo che non servano presentazioni, nelle sconfitte ultimo ad arrendersi e nelle vittorie è uno che sa fare. È un giocatore completo, come giocatore e a livello caratteriale e di spirito. Mi auguro sia la serata di tutti quanti».

ERIKSEN – «L’Europa è il suo palcoscenico, in queste gare può trovare spazi. Stasera ho il rammarico di non vederlo con Hakimi. Perché credo che il danese – si parla tanto di lui ma non si è studiato come si doveva, parlare senza conoscere è gravissimo – per fare i passaggi normali li fa come gli altri, ma vede passaggi che gli altri non vedono, ma deve avere le opzioni. Hakimi ha davanti due attaccanti che sanno muoversi, ma l’attacco dello spazio che ha il marocchino non ce l’ha Perisic. Mi dispiace che non ci sia il compagno».

(Fonte: SS24)