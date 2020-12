Cambiasso: “Lukaku immarcabile. Biscotto Real? Impossibile, a Madrid si gioca per vincere”

L’Inter vince 3-2 in casa del Borussia Moenchengladbach e può ancora sperare di continuare il suo cammino in Champions League. Della vittoria della squadra di Conte ha parlato l’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso:

“Inter che è partita benissimo, meritava la vittoria. Non è stata bravissima a trovare il raddoppio, Lukaku poi in modo strepitoso ha fatto la differenza. Nell’uno contro uno è impossibile marcarlo. Prendere il pareggio prima dell’intervallo ti può ammazzare, ma la reazione del mister fa capire che la squadra c’è. Si gioca a Madrid, il Real non può accettare di passare come secondo. Il Real Madrid gioca per vincere. L’Inter è il cavallo che viene da dietro, possiamo essere ottimisti. Credo che per come sono le cose, con la vittoria l’Inter si qualifica. Non ci sarà il biscotto a Madrid, l’Inter ha tutto nelle proprie mani. Lukaku non è uguale agli altri, lui è un leader. Che lo voglia dire o no, ma lui è un leader”.