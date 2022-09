Cambiasso: “Inter, molto bene Dzeko e Dumfries. Dal 1′ si è capito che…”

Esteban Cambiasso, ospite di Sky Sport, ha commentato così la vittoria ottenuta dall'Inter in casa del Viktoria Plzen questa sera: "Dal primo minuto si è capito che voleva comandare la partita. Il Viktoria Plzen lasciava campo, l'Inter ha avuto pazienza e quando una squadra non è sicura non riesce ad averla. Poteva segnare di più, ma Dzeko ha giocato molto bene, così come Dumfries".