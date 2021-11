Cambiasso: “Inter, ho un debole per Dzeko. Prestazioni sempre positive perché…”

L'elogio dell'ex nerazzurro nei confronti dell'attaccante bosniaco negli studi di Sky Sport

Negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha sottolineato i meriti di Edin Dzeko in quanto fatto finora dall'Inter non solo in Champions League: "I giocatori che pensano mi piacciono sempre, anche se non entrano tantissimo in gioco. Per questo, le partite di Dzeko per me sono sempre positive. E' fondamentale per quello che fa e per quello che fa fare alla squadra. Ho un debole alla squadra, ma per quello che fa caratterialmente è meno amato di quanto dovrebbe essere".