Cambiasso: “Inter? Inzaghi stia tranquillo, i ragazzi si ricaricheranno. Ad Appiano…”

Così l'argentino sulla possibile stanchezza accumulata dalla squadra per la trasferta in Transnistria

Archiviata Sheriff-Inter, i nerazzurri dovranno subito concentrarsi sul prossimo impegno stagionale. Domenica c'è il derby e la tensione a Milano sta già salendo, per cui bisogna recuperare in fretta. Di questo ha parlato Esteban Cambiasso, presente negli studi di Sky Sport: "Quando vinci le gare in questo modo è più facile recuperare. Bisogna fare un po’ di pullman e aereo, ma saranno subito tutti felici ad Appiano per aver vinto in Champions. Simone può star tranquillo, i ragazzi avranno modo di ricaricarsi. Stanno facendo bene, sono tutti motivati. Anche Sanchez, appena entrato, fa uno scatto di 30 metri e segna: questi sono segnali importanti".