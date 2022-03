Cambiasso sull’Inter: “Giocando in Italia come ha fatto ieri ad Anfield…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha detto la sua su quanto potrebbe accadere dopo Liverpool-Inter

"Un risultato che carica l'Inter? Dovrebbe. La risposta la avremo dalle prossime partite. Se focalizzano bene quello che hanno fatto e riescono a metterlo in ciò che dovranno fare, allora dico sì. Ci voleva personalità, si rischiava di perdere in modo pesante ad Anfield. Se giochi così lì, allora dovresti farcela a farlo in campionato e Coppa Italia".