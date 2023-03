Cambiasso: “Speriamo l’Inter passi attaccando. Lautaro? Status guadagnato”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso , ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così prima della sfida di Champions League contro il Porto : "Onana è un giocatore di personalità, si vede con la palla tra i piedi, non ha mai paura. Speriamo non sia impiegato molto. Speriamo l'Inter riesca a passare il turno attaccando e segnando: il Porto è una squadra che se ti difende vicino alla tua area è molto pericolosa.

Quaresma? In quel momento abbiamo cambiato modulo e faccia fatica: ma aveva grande qualità, ma in allenamento gli ho visto fare delle cose incredibili. Lautaro? Il fatto che il dubbio sia sempre sul partner dà sicurezza, lui si è guadagnato lo status di sicuro nella formazione per quello che ha fatto in questi mesi".