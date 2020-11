Inter-Real, Cambiasso: “I due club che mi hanno permesso di arrivare sul tetto del mondo”

Una specie di derby del cuor per Cambiasso che sui social presenta la gara di stasera tra Inter e Real in un post. “Tante emozioni e bellissimi ricordi con i due Club che mi hanno permesso di arrivare sul tetto del mondo!”, ha scritto l’argentino sul suo profilo Instagram. Con l’Inter neanche a dirlo, ha vinto tutto: cinque scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, una Champions, una Coppa del Mondo per club. Con le merengues ha vinto una Liga, una Supercoppa di Spagna, una Supercoppa europea, una Coppa Intercontinentale“.