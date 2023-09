Cambiasso: “La scelta di Arnautovic? Inter può variare e Inzaghi sa fare scelte. Con lui…”

Inzaghi, nella gara contro la Real Sociedad, in Champions League, ha fatto cinque cambi rispetto al derby. Calhanoglu, affaticamento per lui, è stato per esempio sostituito da Asllani nella formazione titolare che affronterà i baschi e poi Dimarco, che nel derby era uscito per crampi, è stato sostituito da Carlos Augusto. A sorprendere è stata la mossa in attacco di Inzaghi che ha scelto di partire dal primo minuto con Arnautovic e Lautaro e con Thuram in panchina. Di questo ha parlato Esteban Cambiasso nel pre partita di Skysport.