Cambiasso: “Inter, c’era questa sensazione. Mi è piaciuta una cosa. E in attacco…”

"Ha tirato fuori prestazioni importanti. Mi è piaciuta la tranquillità dell'Inter, ha dimostrato di essere una squadra matura. La sensazione è che la squadra sapesse in tutti i momenti che l'avrebbe portata a casa. Questa maturità per una squadra in Champions League è importante. Abbondanza in attacco? Oggi come mai con tante partite è difficile stabilire chi sarà il titolare. Lautaro ha giocato tanto, non si ragiona più su chi è titolare".