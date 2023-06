Inter, Cambiasso: “Non è serata come le altre. Inzaghi? Sempre stato tranquillo”

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida contro il Manchester City

Intervenuto a Sky Sport prima della finale di Champions League, Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida contro il Manchester City: "Non è una serata come le altre: con risultati così un gruppo diventa una famiglia e noi siamo stati così. Questi ragazzi ci hanno portato a vivere questo sogno, speriamo di poterlo coronare.